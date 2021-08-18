На Ставрополье 18 августа установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Так, за сутки жертвами болезни стали 17 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2077.

За сутки диагноз подтвердился еще у 346 человек.

- Опасность коронавируса не снижается, и от него необходимо защищаться, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

На сегодняшний день по числу заболевших в крае лидирует Ставрополь. Там за сутки диагноз подтвердился у 65 человек. Число заболевших за весь период пандемии достигло 13724.