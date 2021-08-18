В Москве проходит пресс-конференция губернатора Ставрополья

В Москве глава Ставрополья встретился с журналистами федеральных и региональных СМИ.

На пресс-конференции Владимир Владимиров расскажет об основных социально-экономических показателях нашего края, преодолении последствий пандемии коронавируса, динамике туристической, промышленной и сельскохозяйственной отраслей, а также о планах дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Трансляция пресс-конференции доступна: на официальном сайте губернатора Ставропольского края https://www.gubernator.stavkray.ru/.