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Общество18 августа 2021 11:10

В Москве проходит пресс-конференция губернатора Ставрополья

Владимир Владимиров расскажет об основных социально-экономических показателях края, преодолении последствий пандемии коронавируса, динамике туристической, промышленной и сельскохозяйственной отраслей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Москве глава Ставрополья встретился с журналистами федеральных и региональных СМИ.

На пресс-конференции Владимир Владимиров расскажет об основных социально-экономических показателях нашего края, преодолении последствий пандемии коронавируса, динамике туристической, промышленной и сельскохозяйственной отраслей, а также о планах дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Трансляция пресс-конференции доступна: на официальном сайте губернатора Ставропольского края https://www.gubernator.stavkray.ru/.