123 санатории Кавказских Минеральных Вод проводят постковидную реабилитацию

Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве сообщил о готовности санаторно-курортного комплекса Ставрополья.

На сегодняшний день более 120 санаториев готовы к восстановлению после Covid-19. Губернатор отметил, что 41 тысяча человек уже прошли реабилитационные программы.

— Поручение президента выполнено. Все санатории Ставропольского края готовы восстанавливать после перенесенного коронавируса, — подытожил Владимиров.

Напомним, сегодня, 18 августа в Москве проходит пресс-конференция губернатора Ставропольского края.