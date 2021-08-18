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Общество18 августа 2021 11:29

123 санатории Кавказских Минеральных Вод проводят постковидную реабилитацию

Об этом губернатор Ставрополья сообщил на пресс-конференции в Москве
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве сообщил о готовности санаторно-курортного комплекса Ставрополья.

На сегодняшний день более 120 санаториев готовы к восстановлению после Covid-19. Губернатор отметил, что 41 тысяча человек уже прошли реабилитационные программы.

— Поручение президента выполнено. Все санатории Ставропольского края готовы восстанавливать после перенесенного коронавируса, — подытожил Владимиров.

Напомним, сегодня, 18 августа в Москве проходит пресс-конференция губернатора Ставропольского края.