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Происшествия18 августа 2021 11:42

В КБР эвакуировали 71-летнего альпиниста, разбившего себе голову

Спасательная операция прошла на высоте 2400 метров
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Кабардино-Балкарии спасатели помогли туристу, упавшему со скальной тропы в ущелье Адыл-су на высоте 2400 метров. 71-летний альпинист из Москвы разбил голову и повредил ноги.

- Когда мы прибыли на место, мужчина был в шоковом полусознательном состоянии. Мы аккуратно уложили его в носилки и наложили шины, после этого начали транспортировку вниз, - рассказывает руководитель спасательной операции, спасатель 1-го класса Адамей Апсуваев.

Благодаря оперативным действиям Эльбрусского отряда жизни туриста ничего не угрожает.

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