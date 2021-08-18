В КБР эвакуировали 71-летнего альпиниста, разбившего себе голову

В Кабардино-Балкарии спасатели помогли туристу, упавшему со скальной тропы в ущелье Адыл-су на высоте 2400 метров. 71-летний альпинист из Москвы разбил голову и повредил ноги.

- Когда мы прибыли на место, мужчина был в шоковом полусознательном состоянии. Мы аккуратно уложили его в носилки и наложили шины, после этого начали транспортировку вниз, - рассказывает руководитель спасательной операции, спасатель 1-го класса Адамей Апсуваев.

Благодаря оперативным действиям Эльбрусского отряда жизни туриста ничего не угрожает.