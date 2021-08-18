Глава Ставрополья Владимиров рассказал, зачем сбросил лишний вес

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, зачем изменил имидж. Политик за год сбросил лишний вес, чтобы быть здоровым. Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС.

- Я считаю лишний вес фактором, отягчающим систему обязательного медицинского страхования. Я перестал пить таблетки от давления. То есть, во-первых, это здоровье. Очень хочется быть здоровым. Во-вторых, хочется в самого себя верить и показывать самому себе свои достижения. Это мотивация! И в-третьих, каждый человек достоин, чтобы в себе что-то менять, - сказал Владимиров.