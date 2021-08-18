Рост валового регионального продукта на Ставрополье перевалит за 900 млрд рублей

Ставропольский край вырастит валовый региональный продукт. Специалисты прогнозируют, что уровень ВРП в регионе будет выше 900 млрд рублей, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Сейчас в санатории края точно инвестируют 21 млрд рублей. Ожидается привлечь еще 6 млрд рублей.

- Наши крупные компании — нефтехимия, переработка — сегодня нам дают ещё 7 млрд. Ветрогенерация, которая сегодня развивается в Ставропольском крае, нам ещё даёт порядка 43 млрд чистых инвестиций, - сказал глава Ставрополья.

Проекты сельского хозяйства принесут еще 49 млрд рублей. Это в том числе мегапроекты в отрасли молочного производства и производства баранины.

Северо-Кавказстат сообщает, что в 2019 году ВРП достиг 827 млрд рублей (рост на 2,5% к 2018 году). Показателей за 2020 год пока нет в открытом доступе.