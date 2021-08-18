В Ставропольском крае 19 августа прогнозируется ливень, гроза, град и шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 19 и 20 августа прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ранее сайт писал, что Комсомольский пруд Ставрополя будет закрыт до конца недели. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Комсомольского пруда, который на днях пострадал от подтопления.

Результаты анализа озвучат в лаборатории только к концу недели. До этого времени ставропольский пляж будет закрыт. По словам Семенова, территорию пруда продолжают очищать.