Губернатор Ставрополья рассказал о мерах соцподдержки семей с детьми в регионе

Во время пресс-конференции в Москве Владимир Владимиров рассказал о мерах соцподдержки, оказываемых ставропольским многодетным семьям.

– Сейчас семьи с детьми получают 16 видов выплат, 9 из которых осуществляются за счет краевого бюджета. Это единовременные и постоянные пособия, денежные компенсации. В 2021 году на поддержку семей с детьми в Ставропольском крае будет направлено 18 миллиардов рублей, – глава края.

В числе мер социальной поддержки семей, глава региона назвал увеличенное в 2021 году в несколько раз региональное «школьное» пособие для многодетных – на каждого школьника в таких семьях проведена разовая выплата в 5 тысяч рублей. Эти средства получили родители 64,5 тысяч детей.

По словам Владимира Владимирова, многодетные семьи получают по договорам социального найма жилые помещения из жилищного фонда Ставропольского края, земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Также ставропольские многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога.

На сегодняшний день на Ставрополье проживает более 41,8 тысячи многодетных семей, и их количество с каждым годом растет.