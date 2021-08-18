На Ставрополье водитель экскаватора снес деревья на 1,7 млн рублей

Уголовное дело направили в Ипатовский суд для дальнейшего рассмотрения

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной вырубки леса в Ипатовском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, неизвестные уничтожили часть лесных насаждений. Так, сотрудник строительной организации проводил работы вблизи села Лиман.

В процессе у специалиста загрязнился ковш, и тогда мужчина решил почистить его о стволы деревьев. В итоге снес несколько деревьев под корень.

Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. В управлении добавили, что обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный местному лесничеству.

Уголовное дело направили в Ипатовский суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее 41-летний житель Курского района, вооружившись ручной пилой и топором, уничтожил деревья ценной породы «Клен американский». Сумма ущерба, причиненного администрации Курского района, составила более 40 тысяч рублей.