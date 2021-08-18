На Ставрополье резко возросло потребление медицинского кислорода ковид-пациентами

Ковидные госпитали на Ставрополье отмечают резкое увеличение расхода медицинского кислорода, до 1,5 тыс. тонн в месяц. Об этом сообщил губернатор региона.

- Вчера мы побили рекорд по потреблению кислорода, фактически вышли на цифру 1450 тонн кислорода в месяц. В нормальной жизни никогда больше 150 тонн кислорода не потребляли. Сейчас завозим кислород из Тулы, из Казахстана, проводили переговоры по строительству кислородного хаба, - прокомментировал глава региона во время пресс-конференции в Москве.

Ранее заместитель министра здравоохранения региона Наталия Звягинцева сообщала, что до 90% пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в стационарах Ставрополья, кислородзависимые из-за более агрессивного течения болезни.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 14 человек. Число умерших в крае достигло 2060. Об этом 17 августа сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- Рост летальных исходов говорит о серьезной опасности, которую по-прежнему представляет это заболевание. Пожалуйста, помните о том, что главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 612 тысяч обратившихся. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если еще не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.