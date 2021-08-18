«Россети Северный Кавказ» с начала года дали свет более 700 новым объектам в Северной Осетии

Особое внимание энергетики уделяют мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов

«Россети Северный Кавказ» за 7 месяцев 2021 года подключили к централизованным электросетям в Северной Осетии 703 новых объекта суммарной мощностью более 22 мегаватт (МВт).

Особое внимание энергетики уделяют мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов. Существенную часть среди подключенных заявителей составили учреждения здравоохранения, учебные заведения, спортивные комплексы.

Так, специалисты филиала «Севкавказэнерго» обеспечили электроэнергией 24 фельдшерско-акушерских пункта, строящийся детский сад на 120 мест в горном селении Дигорского района Карман-Синдзикау, который планируется к открытию в конце года.

Всего в январе-июле текущего года энергетики приняли в работу более 1,5 тысячи заявок на технологическое присоединение объектов к электросетям общей мощностью свыше 255 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.