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Происшествия18 августа 2021 14:52

В Пятигорске мужчина убил молодую любовницу из-за угрозы рассказать о его измене жене

Злоумышленник спрятал тело девушки в колодец
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Трагедия произошла в Минераловодском городском округе. Туда отправились отдыхать пара из Пятигорска.

Так, 42-летний мужчина состоял в любовных отношениях с 20-летней местной жительницей. Днем 11 августа они отдыхали на холме в районе села Бородыновка Минераловодского городского округа.

Между ними произошел конфликт из-за угроз девушки рассказать жене любовника об их отношениях. Во время ссоры разъяренный 42-летний мужчина схватил девушку за шею и стал душить.

После чего завернул в покрывало тело и отвез на территорию заброшенного дома в селе Бородыновка. Там он спрятал труп любовницы в колодец.

12 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении этой девушки. Правоохранители оперативно начали поиски молодой жительницы Пятигорска.

За короткие сроки им удалось установить обстоятельства совершенного в отношении нее преступления и задержать подозреваемого. 42-летний мужчина на допросе признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство». Сейчас он задержан, следователи продолжают собирать необходимые доказательства.