На Ставрополье ликвидировали около 90 старых свалок

Ставропольский край – один из первых регионов России, который перешел на новую систему. Так, сегодня в регионе работают 4 регоператора по обращению с ТКО.

По словам министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, за 2020 год более 170 тысяч жителей края воспользовались услугами по вывозу мусора по льготным тарифам. Такая система скидок и льгот от 30% до 100% предназначена для 17 категорий граждан.

Еще одним результатом реализации реформы в крае за минувшие три года стала ликвидация 87 закрытых свалок.

Сегодня на каждом из полигонов и на мусоросжигательном заводе установлены мусоросортировочные линии. В результате сортировку проходят около 90% отходов, которые собирают регоператоры.

Также растет доля перерабатываемых отходов. Так, по итогам прошлого года она составило 15% от общего количества ТКО.

Кроме того, на Ставрополье развивается производство изделий из вторсырья. Ряд предприятий уже выпускают таким образом тротуарную плитку, полиэтиленовую пленку, уличную мебель.