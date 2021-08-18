Жители двух ставропольских поселков получат бесперебойное водоснабжение

На Ставрополье продолжается замена проблемного участка Невинномысско-Курсавского группового водопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Часть водопровода в районе поселка Верхний Янкуль Андроповского округа протяженностью 3 км оказалась сильно изношенной. Сейчас специалисты проводят реконструкцию проблемного участка. На сегодняшний день уже переподключено более 1540 метров участка трубопровода

Работа будет завершена в кратчайшие сроки.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в этом году на Ставрополье планируют построить 44 километра подводящих и разводящих сетей, отремонтировать капитально 92 км водопроводов. Об этом губернатор региона сообщил во время ежегодного послание губернатора Ставропольского края.

По его словам, это позволит обеспечить качественной водой 346 тысяч человек, которые живут в более чем 100 селах.