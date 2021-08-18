Ставропольские нейрохирурги провели первую операцию с видеоскопической ассистенцией

Ежедневно нейрохирурги Ставропольской краевой больницы выполняют сложнейшие операции. На этот раз они освоили еще одну возможность для эндоскопических вмешательств. Эта миниторакотомия – небольшой межреберный разрез.

Такие операции выполняются при травмах грудного отдела позвоночника, удалении грыж дисков или новообразованиях. Безусловным преимуществом такой процедуры является уменьшение травматичности.

Соответственно, сокращается и время госпитализации пациента. А видеоскопическая ассистенция позволяет заглянуть в «слепые зоны» при операции.

- Добавлю, что Ставропольская краевая больница сегодня в числе лидеров в России по многим направлениям. При этом, наши хирурги регулярно обмениваются опытом и технологиями с ведущими специалистами страны в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - прокомментировал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.