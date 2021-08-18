Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с 4 пострадавшими в Ставрополе

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП на улице Руставели краевой столицы. В аварии пострадали четыре человек, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Водитель, поворачивая с улицы Лопырина, не предоставил преимущество и столкнулся с другим участником движения. После столкновения водитель ударился с еще одним транспортом. Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.

- По данному факту прокуратурой Октябрьского района г. Ставрополя организована проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.