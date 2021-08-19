Новость августа: ваша «прибыль» растет

Фото: банка "Уралсиб".

Что такое доходная карта? Это любая дебетовая карта, но с очень приятным бонусом: на остаток по счету ваш банк начисляет определенный процент. А чтобы занять престижное место в рейтинге все претенденты (доходные карты различных банков) оценивались по нескольким главным критериям. Рассматривалась не только высота ставки. Главным решающим фактором стала максимальная выгода, которую получает клиент, и удобство в обслуживании. Все это в совокупности и позволило карте «Прибыль» от банка Уралсиб занять одно из трех почетных мест в рейтинге.

Что нужно, чтобы стать обладателем такой карты? Получить ее бесплатно в любом из отделений Банка. Если тратить на покупки по этой карте больше 1000 рублей в месяц – обслуживание тоже бесплатное. Если более 10 000 рублей в месяц, Уралсиб будет начислять на остаток по карте хороший процент – 6,25 % в год. Правило действует даже тогда, если на счете лежит сумма до двух миллионов рублей включительно (а это для современного рынка весьма интересные условия). Кешбэк до трех процентов плюс еще кое-какие «вкусности» - прилагаются.

Внимание, родители! Если вы решите получать «школьное» пособие от государства на карту «Прибыль», Банк Уралсиб добавит вам к положенным 10 000 руб. дополнительный бонус – 1500 руб.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК Уралсиб».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»