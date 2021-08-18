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Общество18 августа 2021 17:47

Улетавший из Минвод в Баку мужчина пытался незаконно вывезти партию маникюрных принадлежностей

Сотрудники таможни изъяли более 90 средств для маникюра
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Минводах в аэропорте таможенники задержали партию маникюрных принадлежностей. Ее пытался вывести гражданин Азербайджана, который сообщил, что косметические средства предназначены для салона красоты его племянницы. О необходимости декларирования товаров пассажир не знал.

Всего сотрудники таможни изъяли 91 средство для маникюра и поместили в камеру хранения вещественных доказательств.

Против мужчины за незаконный провоз товарной партии возбудили дело об административном правонарушении по статье: «Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров».

Нарушителю грозит наложение административного штрафа, либо конфискация предметов административного правонарушения.