Улетавший из Минвод в Баку мужчина пытался незаконно вывезти партию маникюрных принадлежностей

В Минводах в аэропорте таможенники задержали партию маникюрных принадлежностей. Ее пытался вывести гражданин Азербайджана, который сообщил, что косметические средства предназначены для салона красоты его племянницы. О необходимости декларирования товаров пассажир не знал.

Всего сотрудники таможни изъяли 91 средство для маникюра и поместили в камеру хранения вещественных доказательств.

Против мужчины за незаконный провоз товарной партии возбудили дело об административном правонарушении по статье: «Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров».

Нарушителю грозит наложение административного штрафа, либо конфискация предметов административного правонарушения.