В Карачаево-Черкесии установили мировой рекорд по ночному погружению среди гор

В министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии рассказали, что несколько дайверов установили мировой рекорд по ночному высокогорному погружению.

- Участники экспедиции поднялись на высоту 2550 метров и опустились на глубину озера в 16,2 метра. В результате был установлен мировой рекорд Самое глубокое ночное погружение с аквалангом на наибольшей высоте, - рассказали в ведомстве.

Итогом погружения стало создание 3D модели озера Безмолвия. Отметим, что рекордсмены родом из Белоруссии и Кубани.