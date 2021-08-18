Роспотребнадзор проинспектировал школы Ставрополья перед 1 сентября

Управление Роспотребнадзора провело обширную проверку общеобразовательных школ и интернатов Ставрополья перед началом нового учебного года. Специалисты проконтролировали, как в учреждениях наладили системы соблюдения ограничений, горячего питания и т.д.

Всего в зону ответственности ведомства входят 619 школ и 28 интернатов. За 2021 год в учреждениях наладили внутренние кухни и буфеты, где школьники смогут получить горячую и свежую еду. Также важным этапом подготовки к 1 сентября стала массовая вакцинация персонала.

Во время учебы дети будут соблюдать санитарные предписания и ограничения.