В Северной Осетии майнеры украли электричества на 26,5 млн рублей

В СУ СК России по Северной Осетии рассказали, что следователи рассекретили две майнинговых фермы в поселке Бурон.

- Директор энерготранспортной компании, индивидуальный предприниматель из Москвы и руководитель фирмы по продаже производственным электротехническим оборудованием из Тамбовской области неправомерно подключились к сетям электроэнергии, причинив ресурсоснабжающей организации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 26,5 млн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Злоумышленники установили трансформаторные подстанции для подпитки оборудования. Полиция нашла и изъяла более 3000 видеокарт высокой производительности. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба".