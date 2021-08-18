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Происшествия18 августа 2021 19:56

В Северной Осетии майнеры украли электричества на 26,5 млн рублей

Трое предпринимателей создали две подпольные фермы в поселке республики
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по Северной Осетии рассказали, что следователи рассекретили две майнинговых фермы в поселке Бурон.

- Директор энерготранспортной компании, индивидуальный предприниматель из Москвы и руководитель фирмы по продаже производственным электротехническим оборудованием из Тамбовской области неправомерно подключились к сетям электроэнергии, причинив ресурсоснабжающей организации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 26,5 млн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Злоумышленники установили трансформаторные подстанции для подпитки оборудования. Полиция нашла и изъяла более 3000 видеокарт высокой производительности. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба".