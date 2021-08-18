На плановый ремонт электросетей Предгорного округа выделили 14 млн рублей

Власти Ставрополья выделили 14 миллионов рублей на ремонт электросетей в Предгорном округе региона. Специалисты заменят несколько участков сетей у разных населенных пунктов.

Ремонт плановый, перед каждым осенне-зимним периодом проверяют все коммуникации: водопровод, электросети и т.д. Так можно минимизировать вероятность аварий.

В частности, в станице Ессентукской заменят сразу пять трансформаторов, восстановят четыре кабельные линии и три участка воздушного сообщения. Всего планируют заменить 6,5 км сетей.