К курортам Ставрополья расширят 18 км федеральной трассы до четырех полос

В Ставропольском крае продолжают расширять федеральную трассу к городам-курортам региона до четырех полос. Это позволит расширить и упорядочить транспортный поток. Сейчас работы проходят в Подкумке и на участке аэропорт Минвод - Ессентуки федеральной трассы А-157.

Еще 18 километров дороги расширят. В план работ входит укладка коммуникаций, защита от оползней, перильные ограждения, само покрытие и т.д.

Губернатор региона Владимир Владимиров подчеркнул важность налаживания транспортного сообщения между курортами Ставрополья.