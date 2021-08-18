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Недвижимость18 августа 2021 20:54

К курортам Ставрополья расширят 18 км федеральной трассы до четырех полос

Строительство нескольких участков началось еще в 2019 году
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае продолжают расширять федеральную трассу к городам-курортам региона до четырех полос. Это позволит расширить и упорядочить транспортный поток. Сейчас работы проходят в Подкумке и на участке аэропорт Минвод - Ессентуки федеральной трассы А-157.

Еще 18 километров дороги расширят. В план работ входит укладка коммуникаций, защита от оползней, перильные ограждения, само покрытие и т.д.

Губернатор региона Владимир Владимиров подчеркнул важность налаживания транспортного сообщения между курортами Ставрополья.