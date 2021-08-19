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Происшествия19 августа 2021 11:01

Полицейский потерял табельное в заброшенном туалете на Ставрополье

Идет проверка
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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В Ставропольском крае сотрудник полиции потерял табельное недалеко от туалета. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

ЧП случилось около села Солдато-Александровское. Полицейский справил нужду в заброшенный сельский туалет и уехал. Позже он заметил, что он потерял пистолет. Поначалу сотрудник сам пытался вернуть пропажу, но все тщетно. Пришлось писать рапорт о пропаже и обращаться за помощью к коллегам.

- Оружие было обнаружено недалеко от места утери. В настоящее время в отношении сотрудника назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности, - сообщает представитель полиции.