Полицейский потерял табельное в заброшенном туалете на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудник полиции потерял табельное недалеко от туалета. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

ЧП случилось около села Солдато-Александровское. Полицейский справил нужду в заброшенный сельский туалет и уехал. Позже он заметил, что он потерял пистолет. Поначалу сотрудник сам пытался вернуть пропажу, но все тщетно. Пришлось писать рапорт о пропаже и обращаться за помощью к коллегам.

- Оружие было обнаружено недалеко от места утери. В настоящее время в отношении сотрудника назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности, - сообщает представитель полиции.