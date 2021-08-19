Жительницы Ставрополья получили сроки за куплю-продажу ребенка

В Ставропольском крае закончили рассмотрение дело о продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Во второй половине 2019 года беременная женщина решила продать своего ребенка, роды которого намечались на февраль. Продавщица оценила своего будущего сына в 50 тысяч рублей. На объявление откликнулась другая женщина. В роддоме, когда малыш появился на свет, его мать попыталась дать медикам документы покупательницы. Но несостыковку заметили медики. Против женщин возбудили уголовное дело по статье "Покушение на торговлю людьми".

- Приговором суда женщине, родившей ребенка, назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца с отбывание в исправительной колонии общего режима, а пособнице покупательницы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.