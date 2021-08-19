Детский дом на Ставрополье наказали за неправильное хранение овсянки

В Андроповском районе смешенный детский дом №15 "Надежда" наказали за хранение овсяных хлопьев не по правилам. Об этом рассказывает управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю.

В учреждении проводилась проверка, в ходе которой и нашли нарушение. Хлопья, во-первых, хранили без заводской упаковки. Во-вторых, ингредиент содержался в неправильном температурно-влажностном режиме. Директору надо устранить нарушения.

Уже сейчас закончено рассмотрение административного дела в отношении учреждения. Суд вынес предупреждение.