Во Владикавказе могут возобновить производство меди

В случае запуска предприятия первая партия продукции будет готова уже к 1 февраля 2022 года

В Северной Осетии врио главы республики Сергей Меняйло посетил завод «Кристалл» во Владикавказе, где могут возобновить производство меди. Предприятие построили еще в 1963 году. Для оборонной промышленности СССР и России здесь производили уникальные номенклатурные позиции меди, хрома, никеля и их сплавов.

Сегодня завод проходит процедуру банкротства. Проект по производству сверхчистой меди на его базе заинтересовал инвестора из Санкт-Петербурга, чья компания занимается проработкой необходимых процессов, в том числе технологических.

Обсуждение инвестпроекта прошло при участии члена совета директоров ОАО «Кристалл» Владимиром Матюшко, врио министра промышленности и транспорта Владимиром Марзоевым и главой администрации Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло во время встречи поставил задачу через неделю предоставить план-график его реализации.

Матюшко ответил, что в случае запуска предприятия первая партия продукции будет готова уже к 1 февраля 2022 года.

Было также сказано, что территория завода является перспективной с точки зрения размещения и других производств. На базе «Кристалла» могли бы построить кислородные станции и открыть предприятия легкой промышленности. Поэтому министерству промышленности и транспорта республики предстоит рассмотреть проекты для всех потенциальных инвесторов.