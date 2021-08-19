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Происшествия19 августа 2021 12:11

Экс-начальник отдела МВД в Кисловодске ответит за свою политику премий

Мужчина давал деньги даже тем, кто не достоин поощрения
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Кисловодске завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела дознания городского ОМВД России. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что в июне и декабре 2020 года экс-полицейский, когда решался вопрос о премировании сотрудников, вносил кандидатуру шести дознавателей. Обвиняемый в итоге получил премии на сумму более 250 тысяч рублей. После чего он распределил деньги по своему усмотрению. Начальник премировал даже тех дознавателей, которые имели дисциплинарные взыскания.

- В результате чего обвиняемый нарушил установленный законодательством Российской Федерации порядок вознаграждения за труд и порядок своевременной и справедливой заработной платы граждан. Данное уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено СКР по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Дело передано в суд.