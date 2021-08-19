ГУ МВД по Ставрополью прокомментировало обвинение против сотрудника

ГУ МВД по Ставропольскому краю прокомментировало завершение расследования уголовного дела против начальника отдела дознания полиции Кисловодска. Сотрудник был уволен после внутренней проверки.

- Сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сказано в сообщении.

19 августа СУ СКР по Ставропольскому краю объявило о завершении расследования дела. Обвиняемый, получая премии за шестерых подчиненных в размере более 250 тысяч рублей, распределял деньги по своему усмотрению. Вознаграждение получали даже те, кто был привлечен к дисциплинарному взысканию.

Бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.