Невинномысск стал лидером голосования за проекты благоустройства

Напомним, что отбор объектов для краевого конкурса проходил в форме интернет-голосования на сайте PMISK.RU. с 9 по 18 августа

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал в своем Instagram, что город лидирует в интернет-голосовании по благоустройству территорий в 2022 году. Это краевая программа, в которой принимают участие и другие города Ставрополья. При этом самый популярный по числу голосов объект Ставрополя на портале PMISK.RU набрал 1749 баллов, а Невинномысска - 2442 балла. Больше всего голосов жители города химиков отдали за инициативный проект по усовершенствованию спортивной площадки в районе гимназии №10 ЛИК по улице Менделеева, 16А.

Площадка в районе школы №11 по улице Менделеева, 5А (2047 баллов) и спортплощадка в школе №14 по улице Луначарского, 28 (1603 балла) заняли второе и третье место соответственно. Спортивная площадка в школе № 5 по улице Кооперативная набрала 397 баллов.

Напомним, что отбор объектов для краевого конкурса проходил в форме интернет-голосования на сайте PMISK.RU. с 9 по 18 августа. От Невинномысска было представлено 4 объекта – 4 спортивные площадки в разных районах города.

После завершения голосования на портале окончательный отбор проектов еще не закончен. В ближайшие дни будут подсчитаны результаты голосования и по анкетам с подписными листами. Тогда уже станет известно, какие три инициативных проекта Невинномысска примут участие в краевом конкурсе.

- Хочу поблагодарить каждого неравнодушного жителя Невинномысска за поддержку и участие! Только вместе у нас получится преобразить город и сделать его комфортным и безопасным для наших с вами детей! Спасибо! – написал глава города Михаил Миненков на странице в соцсети.