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Общество19 августа 2021 14:02

В Ставропольском крае ускорились темпы подорожания медикаментов, стройматериалов и проезда

При этом годовая инфляция в крае замедлилась
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Ставропольском крае замедлились темпы подорожания мяса, молока, хлеба и хлебобулочных изделий. Годовой прирост цен на продовольственные товары замедлился в регионе с 10,99% в июне до 9,89% в июле на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Исключением стали лук и капуста. Из-за поздних сроков сева в стоимости они мало того, что не упали, но еще и выросли.

Ускорился рост цен на шоколадные конфеты, мясные полуфабрикаты, стройматериалы, медикаменты, автомобили и авиабилеты. В случае первых двух категорий товаров, динамика связана с подорожанием стоимости сырья и упаковки. Что касается оставшихся - виноват растущий спрос.

- Дополнительным фактором, повлиявшим на ценовую динамику товаров для ремонта, а также мебель, стало продление правительственной программы льготной ипотеки, - считают эксперты.

На курортах КМВ из-за планового пересмотра стоимости пассажирских перевозок растут цены на проезд в маршрутках.

В целом, по данным ставропольского отделения Южного ГУ Банка России, годовая инфляция в крае замедлилась с 7,02% в июне до 6,77% в июле.