12 сиротам из Железноводска выделили жилье после проверки прокуратуры

В Железноводске закончили проверку того, как сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают жильем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки выяснилось, что 12 сирот не получили свое жилье. Прокуратура направила в суд иски к министерству имущественных отношений Ставропольского края, требуя выделить помещения из специализированного фонда.

- Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры, - сказано в сообщении прокуратуры.