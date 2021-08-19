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Общество19 августа 2021 15:04

12 сиротам из Железноводска выделили жилье после проверки прокуратуры

Квартиры уже сданы нуждавшимся
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске закончили проверку того, как сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают жильем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки выяснилось, что 12 сирот не получили свое жилье. Прокуратура направила в суд иски к министерству имущественных отношений Ставропольского края, требуя выделить помещения из специализированного фонда.

- Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры, - сказано в сообщении прокуратуры.