Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае

Фото: прокуратура СК

В Георгиевском городском округе произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

ДТП случилось 19 августа на трассе "Минеральные Воды - Георгиевск". Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате погибли все, кто был в машине - водитель и два его пассажира.

- Для координации работы следственных и правоохранительных органов выехал Георгиевский межрайонный прокурор. По факту организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении прокуратуры.

Фото: прокуратура СК

По факту также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц". Ход расследования на контроль взял прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.