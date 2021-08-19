Жителей Невинномысска восхитил ночной сквер Маяковского

Красоту месту придают фонтан и светящаяся плитка

Рассказывая о благоустройстве территорий Невинномысска, глава города Михаил Миненков выложил у себя в Instagram фото с ночным сквером Маяковского. То, как ухоженная парковая зона преображается с заходом солнца, восхитило местных жителей.

- Безумная красота! Наш город самый лучший! - комментируют пост Миненкова подписчики.

В сквере для отдыхающих были установлены лавочки и большие качели. Здесь обустроена детская площадка и комфортный санузел. Красоту месту придают фонтан и светящаяся плитка.

Михаил Миненков отметил, что в проекте учитывали пожелания жителей города.

- Красивый и уютный сквер... Было бы хорошо, что-то похожее сделать и на ЗИПе, – просят главу Невинномысска подарить такую красоту и другим районам города.