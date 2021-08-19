Обновленный путепровод в Невинномысске украсили 2,5 тысячи кустарников

С наступлением осени бересклеты станут ярко-алыми, а вечнозеленая бирючина будет радовать глаз всю зиму

В Невинномысске вокруг обновленных стел на въездной зоне отреставрированного путепровода высадили больше 2,5 тысяч карликовых кустарников.

Украшением места стали непривередливые бересклеты и бирючина, специально подобранные под климатические условия города. Кустарники легко переносят жару, не нуждаются в ежедневном уходе и после стрижки надолго сохраняют форму.

Их высадили в сложном классическом рисунке, который будет хорошо виден издалека. С наступлением осени бересклеты станут ярко-алыми, а вечнозеленая бирючина будет радовать глаз всю зиму.