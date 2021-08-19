На Ставрополье резко подешевела морковь

Весной и летом цены на морковь поднялись до заоблачных высот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на морковь, которые росли в 10 раз быстрее инфляции, были одной из самых обсуждаемых тем нынешней весны и лета. На Ставрополье, как и по всей стране, из-за резкого скачка оптовых цен (в 4-4,5 раза) взлетели и розничные - в отдельных торговых сетях стоимость морковки доходили до 100 рублей за кг. Вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем родные овощи, поднимался даже на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. И вот наконец-то хорошая новость - в Ставропольском крае морковь резко подешевела.

Сайт stav.kp.ru ознакомился со свежими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО о средних потребительских ценах на продовольственные товары, полученными в ходе еженедельного мониторинга. Так, из 42 проверенных наименований 18 подорожали от 0,04 до 2,44%, 21 подешевело от 0,06 до 8,06%, цены еще на три (сахар-песок, ржаной хлеб и водка) остались на прежнем уровне.

Сильнее всего снизились цены на морковь - чуть более, чем на 8%. Средняя стоимость по краю составляет теперь 50 рублей за килограмм. Другие овощи - картофель, лук, огурцы, помидоры - тоже подешевели, примерно на 3-6%. А вот капуста прибавила в цене почти 2%. Мясо и молочная продукция подорожали незначительно, в среднем на полпроцента.