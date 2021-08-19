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Экономика19 августа 2021 17:27

На Ставрополье подорожали 18 продуктов. Вот полный список

Значительная часть потребительской корзины состоит именно из них
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Скоро станет известно, как сильно повышение цен отразится на жизни Ставропольцев

Скоро станет известно, как сильно повышение цен отразится на жизни Ставропольцев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"КП-Северный Кавказ" получила данные Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО. В документе представлены средние потребительские цены на продукты, которыми часто покупают жители региона.

Согласно данным статистики, стоимость 18 продуктов несколько возросла - от 0,04 до 2,44%. При этом они составляют значительную часть корзины среднего потребителя.

В список вошли мясные изделия: говядина, свинина, баранина, сосиски и сардельки, а также рыба; молочные продукты и масло: сливочное и подсолнечное, маргарин, молоко пастеризованное и стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сметана, жирный творог; сладости: шоколадные конфеты, печенье. А также продукты, без которых иной раз не обойтись: черный чай, поваренная соль, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, белокочанная капуста.

Ранее редакция писала, что в Ставропольском крае резко подешевели морковь. Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным задали вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем родные овощи. Тогда цены на морковь остались те же, но бананы подорожали. Но уже сейчас ситуация пришла в норму.