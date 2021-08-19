«Россети Северный Кавказ» в июле почти на 1,6 % снизили потери энергоресурса в Карачаево-Черкесии

Перевыполнение планового задания при этом составило 0,31%, а по сравнению с тем же периодом 2020 года данный показатель улучшен на 1,58%

Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в июле текущего года довел уровень потерь электроэнергии в сетях до 9,85 %. Перевыполнение планового задания при этом составило 0,31%, а по сравнению с тем же периодом 2020 года данный показатель улучшен на 1,58 %.

В июне текущего года плановые потери также доведены до 10,15 %, что меньше плана на 0,40 % и меньше факта прошлого года на 1,02 %.

Таким образом, объем электроэнергии, добавленной в полезный отпуск за два месяца, составил более 540 тысяч киловатт-часов. Это сопоставимо с потреблением в летний период в течение десяти дней почти всего населения Урупского района, где проживает около 24 тысяч человек.

Динамику снижения потерь за два месяца продемонстрировали коллективы всех районных электросетей филиала, а лучшие показатели у Карачаевских, Урупских, Прикубанских, Усть-Джегутинских и Зеленчукских подразделений.

«Снижение уровня потерь электроэнергии в сетях является одним из приоритетных направлений деятельности энергокомпании, поскольку экономия от снижения потерь направляется на техническое переоснащение сетей, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Именно поэтому в данную работу вовлечен весь персонал компании», - прокомментировал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Для снижения уровня потерь электроэнергии в сетях специалисты филиала регулярно проводят комплекс мероприятий по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии. С начала года в зоне ответственности филиала пресечено 68 подобных фактов, а недобросовестные потребители возместили более 2,6 миллионов рублей ущерба.

Кроме этого, специалисты ведут реконструкцию воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой деревянных опор и провода. Также активно идет замена «голого» провода на самонесущий изолированный в местах наибольших потерь ресурса, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем переключений.

Все эти меры позволяют планомерно снижать потери электроэнергии в сетях и улучшать качество энергоснабжения потребителей республики.