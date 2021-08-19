Жительницу Ингушетии объявили в международный розыск за помощь террористам

В СУ СК России по Ингушетии сообщили, что полиция возбудила уголовное дело за финансирование террористов против жительницы республики. Женщина с 2014 года находится в международном розыске за терроризм.

- Установлено, что в мае 2020 года обвиняемая, введя в заблуждение своего близкого родственника, сообщила ему банковские реквизиты для перечисления ей денег, якобы необходимых для возвращения его несовершеннолетних племянников на территорию России, - рассказали в ведомстве.

Женщина не только перечисляла деньги на нужды запрещенной организации, но и активно принимала участие в преступлениях.