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Происшествия19 августа 2021 18:45

Жительницу Ингушетии объявили в международный розыск за помощь террористам

Против нее возбудили очередное уголовное дело, но найти ее не могут
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по Ингушетии сообщили, что полиция возбудила уголовное дело за финансирование террористов против жительницы республики. Женщина с 2014 года находится в международном розыске за терроризм.

- Установлено, что в мае 2020 года обвиняемая, введя в заблуждение своего близкого родственника, сообщила ему банковские реквизиты для перечисления ей денег, якобы необходимых для возвращения его несовершеннолетних племянников на территорию России, - рассказали в ведомстве.

Женщина не только перечисляла деньги на нужды запрещенной организации, но и активно принимала участие в преступлениях.