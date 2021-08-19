В Карачаево-Черкессии ливень спровоцировал сход селя

В ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии сообщили о сходе еще одного селя на автотрассу. На этот раз вода заблокировала проезд по дороге "Черкесск-Хабез".

- Сель сошел из-за сильных дождей на 29 км дороги, полностью перекрыв движение. Оперативно были начаты работы по расчистке дорожного полотна от селевых масс. К настоящему времени восстановлено движение по одной полосе, - сказано в сообщении ведомства.

Специалисты почти закончили расчистку дороги. Напомним, в республике объявили штормовое предупреждение: на регион обрушились дожди и сильный ветер.