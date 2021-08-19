Трассу "Кавказ" могут продлить за пределы городов Дагестана за федеральные деньги

Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Дагестан не может раскрыть свой потенциал, пока трасса "Кавказ" не будет выведена за пределы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта.

Эта дорога - главная транспортная артерия, через которую возможен проезд в Азербайджан. И сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии, не справляется с потоком машин. Из-за того, что трасса проходит через поселки и центр Махачкалы, возникают большие пробки.

Поэтому Меликов попросил включить продление дороги в расходы госбюджета на 2022 год. К тому же, вся необходимая документация уже готова.