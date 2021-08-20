Количество умерших от коронавируса на Ставрополье за сутки достигло 19 человек

За минувшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса скончались 19 человек. По данным, опубликованным губернатором региона Владимиром Владимировым, к 20 августа 2021 года число жертв пандемии достигло 2111. Общее количество заболевших превысило 71,3 тысячи (+347 за сутки).

- К сожалению, снова есть связанные с коронавирусом летальные исходы, их становится больше. Соболезную родным скончавшихся, - написал Владимиров и добавил, что «остановить пандемию поможет только вакцинация».

Она в Ставропольском крае пока что идет достаточно медленными темпами. Прививки против COVID-19 первым компонентом сделали 623 тысячи человек, из них завершили иммунизацию - 537 тысяч. Таким образом, полностью привившихся на Ставрополье - чуть более 23% от населения. По этому показателю край занимает 75 место среди 85 российских регионов.