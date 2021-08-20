Ставрополье вошло в топ-15 регионов с самыми низкими темпами вакцинации

К 20 августа 2021 года в России сменился регион, лидирующий по доле вакцинированных от коронавируса. Им стала Белгородская область. А вот Ставропольский край вошел в топ-15 регионов с самыми низкими темпами вакцинации.

По данным краевого министерства здравоохранения, первый компонент вакцины получили около 620 тысяч человек, второй - более 531 тысячи (из них почти 105 тысяч - жители Ставрополя).

- Остаток вакцины по первому компоненту «ГамКовидВак» (торговое название «Спутник V») составляет более 103 тысяч доз, по второму - 146,5 тысяч доз, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Всего в регионе сделано порядка 1,1 млн прививок. Таким образом, процент полностью привившихся составляет 23% от населения. По этому показателю Ставропольский край занимает 75 место среди 85 российских регионов и третье - среди субъектов СКФО.

Абсолютным антилидером остается Дагестан. Там, несмотря на обязательную вакцинацию части населения, процент привившихся не превышает 11%. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия занимают 78, 83 и 84 места (21,5, 17,1, 16,4% от населения).

Ингушетия с показателем 23,9% занимает 64 строчку в списке. А вот Чечня меньше чем за месяц смогла с 60 места подняться на третье. Республика стала первым субъектом, где вакцинацию прошло 60% взрослого населения. Сейчас в Чечне 41,1% привитых, если считать от общего количества населения.

Лучше дела обстоят только в Чукотском АО (41,2%) и в упомянутой в самом начале Белгородской области - 44,7%.