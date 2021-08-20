Ярмарка в Ставрополе 21 августа будет необычной

21 августа 2021 года в Ставрополе пройдет очередная ярмарка выходного дня «Покупай ставропольское!». На этот раз она будет необычной.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе горадминистрации, свою продукцию по доступным ценам представят свыше 50 товаропроизводителей и представителей сельскохозяйственных предприятий, которые приедут из разных районов края. Но теперь помимо продуктов питания, сувениров и чулочно-носочных изделий покупатели смогут приобрести все, что необходимо для подготовки детей к школе - письменные принадлежности, канцелярку, рюкзаки и ранцы. Также посетители ярмарки в Ставрополе смогу насладиться концертной программой.

Торговая площадка начнет работу в 8 утра, а закроется она в 16 часов. Ярмарка развернется по адресу: Ставрополь, улица Тухачевского, возле дома 26/8.