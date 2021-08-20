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Происшествия20 августа 2021 11:31

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение на выходные

Риск возникновения ЧС вырастит
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение на выходных. Непогода начнется днем 21 августа и продержится вплоть до понедельника. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью.

Синоптики ставропольского Гидрометцентра обещают сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Возможна гроза. Отмечается, что непогода затронет отдельные районы края в разное время.

Ставрополье на днях оправилось после прошлых ливней. Сейчас в некоторых районах - в Новоселицком, а также в Благодарненском и Буденновском городских округах - установлен пятый класс пожароопасности. В большей части Ставрополья поставлен третий уровень пожароопасности.