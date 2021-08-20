Стала известна причина многочасовых 10-балльных пробок в Ставрополе

Таких пробок Ставрополь не видео давно Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне вечером Ставрополь встал в многочасовых и многокилометровых пробках. Уже с 18 часов сервис Яндекс.Пробки фиксировал, что загруженность ряда дорог - проспекта Кулакова, Западного обхода, улиц Ленина, Доваторцев и Лермонтова - значительно выше обычно. Примерно через полтора часа уровень пробок достиг максимального значения в 10 баллов.

Больше всего не повезло водителям, оказавшимся около восьми часов в Северо-Западном районе Ставрополя.

Фото: Instagram «ЧП Ставрополь»

Там была зафиксирована необычно сложная пробка - улица Ленина, улица Западный Обход, от улицы Льва Толстого до Приозерной улицы. В пробке длиной 4,3 км можно потерять час 18 минут, что на час 8 минут больше обычного, - уточнил сайту stav.kp.ru представитель Яндекс.Пробок.

Даже в 9 часов вечера ситуация в Ставрополе оставалась сложной. Например, улица Доваторцев из центра встала в 6-балльной пробке - это на 5 баллов выше обычного!

Что происходит с дорожным движением, объяснили в городской администрации.

Пробка на перекрестке Доваторцев - Тельмана. Фото: Instagram

В Ставрополе продолжается комплексный ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новые тротуары и дороги уже готовы на улицах Гризодубовой, Добролюбова, Комсомольской, Серова и Трунова. На финишной прямой ремонт на улице Биологической и по проезду Янтарному, а также на Старомарьевском шоссе и Объездной - работы выполнены на 90%, скоро тут появятся новые светофоры, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе горадминистрации и напомнили, что в рамках реализации нацпроекта «БКД» краевой столице отремонтируют порядка 15 км автодорог на 12 участках. В частности, полным ходом идет ремонт на улицах Мира (от Достоевского до дома 2Г) и Орджоникидзе (от Розы Люксембург до Голенева).

- Дорожники трудятся в круглосуточном режиме. Работы выполнены более, чем наполовину. К сожалению, они не обходятся без ограничения движения. Мы просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе администрации Ставрополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение на выходные

Синоптики ставропольского Гидрометцентра обещают сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Отмечается, что непогода затронет отдельные районы края в разное время (подробнее).