Зал онлайн-ожидания: как пассажиры ставропольских аэропортов пользуются мобильным интернетом

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В День воздушного флота России на Ставрополье проанализировали, как пассажиры аэропортов края коротают время в ожидании вылета. Как выяснилось абоненты много времени проводят онлайн. При этом предпочитают рабочим ресурсам развлекательный контент – видео, социальные сети, мессенджеры.

В аэропортах Ставропольского края с начала 2021 года отмечен рост пассажиропотока. В воздушной гавани «Ставрополь» по сравнению с 2019 годом прибавка составила 33 %, общее количество пассажиров – 212 тысяч. Через аэропорт «Минеральные Воды» прошли 1,1 миллиона человек, это больше на 19 % по сравнению с показателем двухлетней давности.

При этом эксперты МегаФона отмечают, что с начала 2021 года ежемесячный интернет-трафик в аэропорту Ставрополя вырос на 11 %, а в Минеральных Водах – на 20 %. Если изучить суточную активность пассажиров ставропольских аэропортов, то её пики наблюдаются с 10 до 13 часов, а также с 15 до 17, спад заметен в предутренние часы с 3 до 5.

На что же пассажиры региона тратят гигабайты мобильного интернета? Прежде всего на видеоконтент. На первом месте по популярности сервис МегаФон ТВ, вторую строчку занимает Youtube, третью – «КиноПоиск». Также много времени люди проводят в мессенджерах и социальных сетях. Среди последних лидирует сеть «ВКонтакте», далее следуют «Одноклассники», Pinterest, Facebook и Instagram.

А вот так выглядит рейтинг самых популярных мессенджеров среди авиапассажиров:

Telegram;

WhatsApp;

Snapchat;

Viber;

Facebook messenger.