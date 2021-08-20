Бывший начальник ОГИБДД пойдет под суд в Ставропольском крае

В Кочубеевском районе закончили расследование дела против экс-начальника местного отдела ГИБДД и его бывшего подчиненного. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, даче и получении взятки, следует из сообщения СУ СКР по Ставропольскому краю

Следствие установило, что в июне 2019 по февраль 2020 года обвиняемый требовал от инспекторов пропускать водителей своего друга - представителя компании, которая занимается земельными работами. Один из сотрудников попросил за молчание взятку, и ему дали 20 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года начальник кочубеевского отдела ГИБДД требовал от одного из взводов заплатить ему 50 тысяч рублей. Сотрудники за четыре месяца передали ему 200 тысяч рублей.

- Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.