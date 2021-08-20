На Ставрополье сыграют рекордное число свадеб: как успеть пожениться в следующую красивую дату

Свадебный бум фиксируется сегодня по всей стране Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Такого количества свадеб на Ставрополье не видели несколько лет: в красивую дату 21 августа 2021 года решило пожениться рекордное число пар - 400, из них 90 - в краевой столице. Интересно, что четыре церемонии бракосочетания прошли в непривычном месте - в музее «Россия - моя история». Всего же с начала года в регионе провели 8500 свадеб, это на треть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства СК.

- Помимо повторения числа 21, интересен тот факт, что при сложении двоек и единиц получается центральная восьмерка - 21.08.2021. Молодожены считают это счастливой приметой, - уточнили в управлении.

Следующая красивая дата выпадает на 21 октября 2021 года (21.10.21). Желающие заключить брак в этот день должны успеть подать заявление до 20 сентября.

Кстати, свадебный бум фиксируется сегодня по всей стране. В связи с этим «Яндекс» изучили поисковые запросы пользователей на эту тему. Выяснилось, что больше всего их интересует, что подарить сначала на девичник, а потом уже и на саму свадьбу; как следует одеваться гостям; как отметить свадьбу необычно, но при этом сильно не потратиться, и что вообще нужно для свадьбы. Также люди ищут все, что связано с названиями свадебных годовщин. Многие задаются философскими вопросами, например, почему мужчины не хотят жениться, зачем вообще выходить замуж, а если и выходить, то как сделать это удачно.