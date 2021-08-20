В Ставропольском крае физлицо наказали за свалку на 780 тысяч рублей

Прокуратура Ставрополья добилась наказания для физического лица по факту несанкционированной свалки отходов. Об этом рассказывает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в районе села Этока Предгорного района образовалась свалка, на которой лежали бумага, пластик, картон и отходы от упаковки товаров. Виновный был установлен, прокуратура предъявила ему исковые требования, которые суд удовлетворил.

- Судом принято решение о запрете собственнику и иным лицам использовать земельные участки для складирования и размещения отходов, возложена обязанность ликвидировать несанкционированные свалки отходов, взыскан ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере более 780 тысяч рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.